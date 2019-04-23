В Житомире подросток-зацепер получил жуткий удар током: фото

В ночь на вторник, 23 апреля, в Житомире 18-летний парень выбрался на крышу электрички и получил там сильный удар электрическим током.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

Как отмечается, работники полиции, прибывшие на место, выяснили, что около часа ночи на третьем пути местного железнодорожного вокзала находилась электричка сообщением "Фастов-Житомир". Пострадавший взобрался на ее крышу, где и получил удар электрическим током напряжением 27 тыс. Вт.

Врачи диагностировали у 18-летнего парня травмы в виде 96% ожогов тела. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы. Медики борются за жизнь юноши.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 30 марта в Киевской области товарный поезд сбил молодого парня, который переходил железнодорожные пути.