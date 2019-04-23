RU   UA  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 апреля

16:31
​Под Днепром маршрутка без тормозов чудом не убила много людей: видео
16:29
Украинский чемпион намекнул, что готов повторить путь Обамы
16:27
Под Киевом авто влетело в заправку после ДТП: фото
16:01
В "Оппозиционном блоке" назвали приоритетные задачи для новой власти
16:00
Как приготовить заварную паску: кулинарные секреты ведущей "Ревизора"
15:59
Украину призвали оперативно запустить рынок электроэнергии
15:58
В Житомире подросток-зацепер получил жуткий удар током: фото
15:47
В дорожном конфликте убит звезда боев без правил: подробности трагедии
15:30
Гитлер жив? В США обнародованы секретные документы о бегстве фюрера из Германии
15:10
Звездный десант в Париже: Потап и Каменских встретились с беременной Подкопаевой
15:00
Официальные результаты выборов - обработано 99,98% (обновляется)
14:59
Вакарчук поставил сеть на уши обращением к украинцам: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Житомире подросток-зацепер получил жуткий удар током: фото

вторник, 23 апреля 2019, 15:58
переглянути новину українською

В ночь на вторник, 23 апреля, в Житомире 18-летний парень выбрался на крышу электрички и получил там сильный удар электрическим током.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

Как отмечается, работники полиции, прибывшие на место, выяснили, что около часа ночи на третьем пути местного железнодорожного вокзала находилась электричка сообщением "Фастов-Житомир". Пострадавший взобрался на ее крышу, где и получил удар электрическим током напряжением 27 тыс. Вт.

Врачи диагностировали у 18-летнего парня травмы в виде 96% ожогов тела. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы. Медики борются за жизнь юноши.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 30 марта в Киевской области товарный поезд сбил молодого парня, который переходил железнодорожные пути.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: