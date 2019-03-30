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Под Киевом поезд сбил молодого парня: фото жуткого ЧП

суббота, 30 марта 2019, 20:36

В субботу, 30 марта, в Киевской области товарный поезд сбил молодого парня, который переходил железнодорожные пути.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Жуткое ЧП произошло в селе Тарасовка под Киевом. Там поезд сбил парня, который перед движущимся составом хотел перейти колии.

"На ЖД переезде парень в наушниках не пропустил товарняк. Тело отбросило на 50 метров от места удара... Шапка и телефон найдены в 30 метрах от места столкновения. Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и СОГ", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в России грузовой поезд врезался в пассажирский автобус, в котором ехал местный музыкальный ансамбль.

Также 7 февраля в Киеве электричка сбила мужчину недалеко от железнодорожной станции "Киев-Волынский".


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