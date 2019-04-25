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Стало известно о испытаниях нового оружия боевиками на Донбассе

четверг, 25 апреля 2019, 06:47
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Международные наблюдатели зафиксировали на Донбассе использование новых систем вооружения боевиками.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Отмечают, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают использовать временно оккупированные территории Донбасса в качестве полигона для испытания новых систем вооружения. Этот факт замечают уже на протяжении двух месяцев.

За это время задокументировали использование боевиками систем "Поиск" Р-161-A2M, автоматизированной станции помех Р-330Ж "Житель", комплексов радиоэлектронной борьбы "Тирадо 2" и СБ 341В "Леер 3", радиолокационной станции артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259, а также других систем.

Кроме этого наблюдатели фиксировали и попытки вооруженных формирований РФ использовать беспилотные летательные аппараты во время наблюдательных полетов, как и СММ ОБСЕ. При этом, под "прикрытием" аппаратов Миссии российскими захватчиками применялись как надзорные, так и ударные БПЛА.

Также боевики регулярно влияют на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Впоследствии они выводят их из строя или полностью ломают. Это ставит под угрозу эффективный мониторинг ситуации безопасности как вдоль линии разграничения, так и на временно оккупированной территории Украины.

"В последний раз СММ ОБСЕ потеряла беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия 19 апреля 2019 вблизи Горловки. Перед падением навигационная аппаратура летательного аппарата в течение часа подвергалась мощному воздействию радиоэлектронных средств, из-за чего связь с БПЛА была потеряна, а местонахождение аппарата до сих пор неизвестно. Кроме Миссии ОБСЕ, работу средств РЭБ в это же время и в том же районе зафиксировали соответствующие подразделения украинских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия российских оккупантов бесспорно указывают как на наличие на временно оккупированной территории Украины средств, состоящих на вооружении исключительно Вооруженных сил РФ, так и на присутствие российских военных, которые являются соучастниками преступлений российской власти на украинской территории.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР похвастались, что получили на вооружение российскую систему ПВО "Стрела 10".

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