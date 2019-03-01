Офицер ВСУ указал на новое доказательство участия России в войне на Донбассе: видео

Боевики ДНР похвастались, что получили на вооружение российскую систему ПВО "Стрела 10".

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

На своей странице в соцсети он опубликовал соответствующее видео СМИ сепаратистов.

"Плодородные шахты Донбасса и дальше продолжают "дарить" "ополченцам" образцы вооружения и военной техники. На это раз "шахтеры" из 1-го армейского корпуса получили аж целые батареи ПВО, вот это надо поучиться", - написал военный.

По словам Штефана, вооружение представители незаконных вооруженных формирований "взяли в шахтах вместе с экипажами".

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе нашли схрон боевиков с оружием из России.

Также в сети показали фото ликвидированных боевиков на Донбассе в феврале.