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Офицер ВСУ указал на новое доказательство участия России в войне на Донбассе: видео

пятница, 01 марта 2019, 07:18

Боевики ДНР похвастались, что получили на вооружение российскую систему ПВО "Стрела 10".

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

На своей странице в соцсети он опубликовал соответствующее видео СМИ сепаратистов.

"Плодородные шахты Донбасса и дальше продолжают "дарить" "ополченцам" образцы вооружения и военной техники. На это раз "шахтеры" из 1-го армейского корпуса получили аж целые батареи ПВО, вот это надо поучиться", - написал военный.

По словам Штефана, вооружение представители незаконных вооруженных формирований "взяли в шахтах вместе с экипажами".

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе нашли схрон боевиков с оружием из России.

Также в сети показали фото ликвидированных боевиков на Донбассе в феврале.

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