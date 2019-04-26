Исправляться не собираюсь: экс-охранник Яроша записал видеообращение из российской тюрьмы

Экс-охранник народного депутата Дмитрия Яроша Александр Шумков, который исчез в сентябре 2017 года и находится сейчас в российском СИЗО, записал видеообращение.

Соответствующие кадры появились на странице родственницы Александра Людмилы Шумковой.

Он рассказал, что недавно его этапировали в одну из российских колоний и держат в штрафном изоляторе. Также он рассказал о жутких условиях, в которых он содержался. В тоже время, Шумков уверяет, что не падет духом и продолжает держаться.

Как сообщал "Апостроф", похищенного в прошлом году в Украине и вывезенного в Россию украинского солдата и экс-охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова приговорили к четырем годам общего режима по обвинению в участии в "Правом секторе".