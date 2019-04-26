Стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе

За сутки, 26 апреля, в районе военного конфликта на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Павлополя, Марьинки, Опытного, Широкино, Луганское, Крымское, Светлодарск.

К тому же, с начала суток боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 5 из них из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ устроили разгром боевикам на Донбассе.