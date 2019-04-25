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ВСУ устроили разгром боевикам на Донбассе: есть убитые и раненые

четверг, 25 апреля 2019, 07:18
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За прошедшие сутки, 24 апреля, боевики 14 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, ранив украинского защитника.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

В частности, восемь обстрелов были осуществлены с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, боевики атаковали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов был ранен один украинский военнослужащий. Вместе с тем, ответным огнем были уничтожены двое оккупантов, еще трое - ранены.

В ночь на 25 апреля боевики трижды атаковали украинских военных. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал "Апостроф", накануне стало известно об испытаниях нового оружия боевиками в Донбассе.

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