ВСУ устроили разгром боевикам на Донбассе: есть убитые и раненые

За прошедшие сутки, 24 апреля, боевики 14 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, ранив украинского защитника.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

В частности, восемь обстрелов были осуществлены с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, боевики атаковали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов был ранен один украинский военнослужащий. Вместе с тем, ответным огнем были уничтожены двое оккупантов, еще трое - ранены.

В ночь на 25 апреля боевики трижды атаковали украинских военных. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал "Апостроф", накануне стало известно об испытаниях нового оружия боевиками в Донбассе.