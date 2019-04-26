Украинские летчики проводят испытания нового снаряжения НАТО: опубликованы фото

Военные летчики бригады тактической авиации ВСУ выполнили первые полеты в новом французском шлеме LA 100.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Впечатления авиаторов после применения снаряжения на практике очень позитивные. Шлем тестируют, "подгоняют" по всем параметрам, а параллельно - завершается адаптация технической документации под украинские стандарты. Данное снаряжения уже не первый год используется летчиками НАТО, в том числе французскими.

"Одна из главных преимуществ LA 100 его вес. Если российский аналог ЗШ-7 весит около 2-х килограммов, то "француз" вдвое меньше. То есть, в случае катапультирования нагрузка на шейный отдел позвоночника летчика составит уже не 40, а 20 килограммов. Несмотря на малый вес, шлем LA 100 достаточно прочный и с легкостью выдерживает нагрузки. Стоимость французских шлемов значительно ниже", - сообщил старший инженер отдела эксплуатации авиационного оборудования подполковник Олег Наумук.

В течение трех месяцев новинку тестировать в бригаде тактической авиации. После этого, командование Воздушных Сил ходатайствовать о закупке уже большей партии французских шлемов.

"LA 100 французского производства удовольствие не из дешевых, однако наладить производство такого оборудования в Украине "с нуля"- еще дороже. Нужно сложное и дорогостоящее оборудование, а также сертификация в соответствии с международными стандартами. Поэтому пока оптимальным вариантом является импорт такой продукции", - пояснил Наумук.

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