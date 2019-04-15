Опубликованы фото и видео масштабных учений украинской армии

Бойцы операции Объединенных сил провели широкомасштабные учения по противовоздушной обороне

Как говорится в сообщении ООС в Facebook, учения прошли 13 апреля.

"В учениях приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от зенитно-ракетного комплекса С-300 до подразделений, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3", - говорится в сообщении.

В ходе учений украинские военные тренировались выявлять, сопровождать и уничтожать воздушные цели.

"Личный состав пунктов управления, летчики истребительной авиации, расчеты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций справились с задачей на "отлично". Воздушное пространство Объединенных сил под надежным контролем", - добавили в ООС.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось впечатляющее видео учений по противоракетной обороне бойцов ВСУ.