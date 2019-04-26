В Одессе взрыв бомбы вырвал кусок стены и выбил окна в многоэтажке: фото и видео

В ночь на пятницу, 26 апреля, в Одессе произошел взрыв у отделения банка "Південний".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Местный житель сообщил в полицию о характерном для взрыва грохоте. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Суворовского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания финансового учреждения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточняет Думская, отделение банка на данный момент работает в обычном режиме. Поврежденное взрывом окно и дыру в стене сначала заклеили рекламным баннером, а после начали ремонтировать.

Кроме того, взрывной волной выбило стекла в квартире на первом этаже рядом расположенного жилого дома.

"В районе часа ночи я выходила из ванной, когда раздался сильный взрыв. Он был такой силы, что в комнатах аж стены задрожали. У нас выбило на балконе стекла, но ущерб пока не оценивали. Написали заявление в полицию", — рассказала изданию хозяйка пострадавшей квартиры Татьяна.

При этом, что следов от осколков на месте происшествия нет. Позже выяснилось, что целью преступников, устроивших взрыв, было незаконное проникновение внутрь здания. Но им не удалось сломать решетку окна, поэтому попытка была неудачной.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе прогремел взрыв посреди улицы.