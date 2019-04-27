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Чем завершилась операция спасателей на шахте на Донбассе: видео и данные о жертвах

суббота, 27 апреля 2019, 17:31
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При взрыве на шахте "Схидкарбон" на оккупированной части Луганской области погибли все 17 горняков, которые находились под землей.

Об этом говорится в сообщении в Twitter главаря так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника.

По его информации, тела погибших шахтеров уже подняты на поверхность.

По случаю трагедии 29 апреля оккупационные "власти" объявили днем траура.

Как известно, правительство Украины собирается назначить выплаты для семей погибших в результате взрыва на шахте "Схидкарбон". Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука также отметил, что Украина подготовит меры для поддержки детей из семей погибших.

Как сообщал "Апостроф", в апреле 2018 года на шахте "Покровская" в поселке Удачное Донецкой области произошел взрыв, вследствие чего пострадало семь горняков.

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