​На Донбассе уничтожили снайпера боевиков: опубликовано видео

Бойцы ВСУ ликвидировали в Донбассе снайперскую пару: один боевик уничтожен, другой получил ранение.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), публикуя соответствующее видео.

"Контр снайперская группа воинов ОС ликвидировала одного снайпера оккупантов, другой ранен. Благодаря совершенствованию системы разведки, в частности по оснащению подразделений современными техническими решениями и автоматизированными системами управления, решения адекватного ответа принимаются существенно быстрее. Учитывается информация не только от наземных подразделений, но и с беспилотных летательных аппаратов, станций радиоэлектронной разведки и тому подобное... снайперской группой в ходе проведения мероприятий анти снайперской борьбы, в полосе ответственности 54 омбр, а именно в р-не н.п. Екатериновка Луганской области было уничтожено вражеского снайпера, его второй номер ранен", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 26 апреля боевики 23 раза обстреливали позиции ВСУ, ранив двух украинских бойцов, и получили достойный ответ: два оккупанта уничтожены, четыре ранены.