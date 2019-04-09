Появилось видео уничтожения блиндажа боевиков на Светлодарской дуге

На Донбассе, в районе Светлодарской дуги, украинские военнослужащие уничтожили блиндаж боевиков.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Светлодарская дуга... Уничтожение блиндажа российско-оккупационных войск воинами Объединенных сил", - говорится в подписи к видео.

На кадрах можно услышать несколько выстрелов, после которых в небо поднимается пламенный столб и дым.

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ показал крупным планом видео удара по боевикам под Авдеевкой.

Также офицер ВСУ представил новые данные о ликвидированных на Донбассе боевиков НЗФ во время мощного удара украинских военнослужащих.

Ранее российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.