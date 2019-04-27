Под Днепром простились с 27-летним офицером ВСУ, погибшим на Донбассе: опубликованы фото

В пятницу, 26 апреля, в Каменском Днепровской области простились с погибшим на Донбассе 27-летним командиром автослужбы 503 бригады Владиславом Седневым.

Об этом сообщает сайт города.

"Владислав Александрович Седнев – старший лейтенант, учился в Суворовском училище, Харьковском высшем танковом училище, затем продолжил службу в Вооруженных силах Украины. Верный гражданскому долгу и военной присяге, парень самоотверженно и мужественно отстаивал свободу родной страны, защищал мирное небо и нашу спокойную жизнь", - говорится в сообщении.

На процессии присутствовали родные, боевые товарищи и небезразличные каменчане.

Напомним, 17 ноября на Донбассе в зоне проведении операции Объединенных сил погиб один украинский военный.

Как ранее сообщал "Апостроф", 14 ноября в селе Ивановка Кобеляцкого района Полтавской области похоронили погибшего на Донбассе бойца ВСУ Юрия Олийныка.