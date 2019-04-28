Боевики понесли на Донбассе тяжелые потери: много погибших и раненых

За сутки субботы, 27 апреля, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. По данным разведки, 27 апреля трех оккупантов было уничтожено, шесть - ранены", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Павлополя, Песок, Лебединского, Чермалыка, Новотроицкого, Новоалександровки, Крымского, Пивденного.

Всего за сутки противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, причем единожды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса.