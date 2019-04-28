RU   UA   EN  

воскресенье, 28 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 апреля

08:40
Волкер сделал эмоциональное заявление об Украине
08:35
Христос Воскрес! Как украинцы святили паску в пасхальную ночь
08:16
В США вооруженный антисемит устроил смертельную стрельбу в синагоге: видео
08:00
Пасха и именины Виктора: какой праздник 28 апреля
07:56
Пасха 2019: лучшие поздравления со светлым праздником - открытки, стихи, видео
07:56
Украинец, иди к нам: известный карикатурист рассмешил сеть яркой пародией на паспорта Путина
07:36
Боевики понесли на Донбассе тяжелые потери: много погибших и раненых
07:25
В Украине объявлено штормовое предупреждение на Пасху: карта погоды на 28 апреля
07:17
В Киеве мужчина устроил смертельное ЧП после ссоры с женой: фото и видео
06:30
Гороскоп на 28 апреля: Ракам нельзя лениться, а Львам не стоит отказывать в помощи
05:33
На помощь астронавтам прибыли созданные NASA космические "пчелы": фото и видео
04:42
Врачи впервые в мире использовали робота, который сам добрался до сердца: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики понесли на Донбассе тяжелые потери: много погибших и раненых

воскресенье, 28 апреля 2019, 07:36
переглянути новину українською

За сутки субботы, 27 апреля, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. По данным разведки, 27 апреля трех оккупантов было уничтожено, шесть - ранены", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Павлополя, Песок, Лебединского, Чермалыка, Новотроицкого, Новоалександровки, Крымского, Пивденного.

Всего за сутки противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, причем единожды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса.

Фотовзгляд

Все галереи
В Украине встретили Благодатный Огонь из Иерусалима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: