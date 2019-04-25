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Украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса

четверг, 25 апреля 2019, 11:39
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Украинский карикатурист Андрей Петренко высмеял в своей работе решение президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса.

Изображение автор опубликовал на своей странице в Twitter.

В комментариях пользователи отмечают, что этот шаг свидетельствует о подготовке Путиным широкомасштабного наступления на Украину.

Напомним, что 25 апреля состоится заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения указа президента России Владимира Путина.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

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