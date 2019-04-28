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Украинский военный подорвался на гранате: фото и подробности трагедии

воскресенье, 28 апреля 2019, 10:50
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Фото: пресс-служба полиции в Николаевской области

В субботу, 27 апреля, в одном из жилых домов в Вознесенске (Николаевская область) произошел взрыв, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской области.

"Около 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов Вознесенска в результате взрыва смертельно травмированного хозяина, 55-летнего военнослужащего. О происшествии сообщила соседка погибшего. Услышав громкий хлопок, женщина вызвала полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы", - говорится в сообщении.

На теле погибшего эксперт обнаружил телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства. На месте ЧП эксперты нашли осколки взрывного устройства, предположительно гранаты Ф-1.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина устроил смертельное ЧП после ссоры с женой.

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