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В Киеве мужчина устроил смертельное ЧП после ссоры с женой: фото и видео

воскресенье, 28 апреля 2019, 07:17
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Поздним вечером в субботу, 27 апреля, в Киеве в одной из квартир прогремел взрыв, в результате которого мужчина погиб, а женщину с травами и ранениями госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Информатор.

Оказалось, что 44-летний мужчина подорвал себя гранатой, угрожая своей 38-летней гражданской супруге. В результате взрыва мужчина скончался на месте, а его гражданскую жену госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как рассказали правоохранители, в квартире №139, жилого дома по улице Вишняковской, 9, произошла ссора между мужчиной и его гражданской женой, которой и принадлежала жилплощадь. Конфликт возник из-за детей женщины от предыдущего брака.

В разгаре скандала, мужчина достал гранату и начал угрожать взрывоопасным предметом женщине. В этот момент прогремел взрыв, в результате которого сожитель получил травмы несовместимые с жизнью. Его гражданскую жену, которая в момент взрыва находилась с ним в одной комнате, госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. К счастью, в момент трагедии детей женщины не было дома, - пишет издание.

По словам брата женщины, он был мало знаком с ее гражданским мужем однако в разговорах тот часто упоминал, что у него есть справка из психиатрической лечебницы. Откуда у сожителя сестры оказалась граната мужчина не знает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в субботу, 23 марта, в Киеве в жилом доме произошел взрыв в квартире, в результате инцидента погиб мужчина.

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