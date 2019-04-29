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На Ровенской АЭС произошел пожар: фото, видео и последние подробности

понедельник, 29 апреля 2019, 23:08
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Вечером в понедельник, 29 апреля, на Ровенской атомной электростанции загорелся трансформатор.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Ровенской области.

Как отмечается, в 21:07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства.

"В 22 ч. 05 мин. силами ГСЧС пожар ликвидирован. Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.

В комментарии изданию "Украинская правда", начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик подчеркнул, что опасности для окружающих территорий нет.

"По международной шкале событий на атомных объектах это событие имеет индекс 0. Радиационное и экологическое состояние не менялось", – заявил он.

Напомним, подробнее об опасностях для украинских атомных электростанций читайте в материале "Апострофа": Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь.

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