Улицы превратились в реки: опубликованы фото и видео масштабного потопа на западе Украины

В Бережанском районе Тернопольской области 28 апреля вследствие длительных осадков произошел масштабный потоп, после которого подтоплено оказалось 34 частных дома.

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в этот день осложнение погоды сопровождалось грозой, порывами ветра и осадками в виде дождя и града.

Так, согласно сообщению спасателей, потоп нанес ущерб в 13 селах района, в отдельных под водой оказались по 10-15 домов. Повреждены приусадебные участки, автомобили, техника селян.

Также некоторые населенные пункты оказались отрезаны от дорог из-за заиления. К восстановлению проезда планируют привлечь сельскохозяйственную технику.

Сотрудник ГСЧС осуществляют расчистку дорог в регионе, чтоб добраться до подтопленных сел. Также на одной из дорог, им удалось эвакуировать из подтопленного автомобиля четверых пассажиров, двое из которых - дети.

В области вследствие ухудшения погоды объявлен желтый уровень опасности.





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