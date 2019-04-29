RU   UA   EN  

понедельник, 29 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 апреля

15:04
Украинский футболист претендует на почетную награду в Англии
15:03
Названа сумма, в которую россиянам обойдется "паспортизация" Донбасса
15:00
Мы один народ: Путин ответил на жесткий выпад Зеленского
14:55
Лобода угодила в скандал и судебные разборки в Германии
14:41
Улицы превратились в реки: опубликованы фото и видео масштабного потопа на западе Украины
14:34
Журналистка показала неожиданные фото скандального украинского экс-судьи
14:16
Трамп, Порошенко и другие: известных политиков показали в виде пасхальных яиц
14:15
Украинский боксер поборется с канадцем за чемпионский титул
14:03
В Украине взлетели цены на популярные продукты: интересная инфографика
13:31
Стало известно о "заманчивой" должности, которую Лукашенко предложили в Кремле
13:18
Боли от шока не чувствовала: певица МакSим впервые рассказала о страшном ДТП
13:15
В сети ажиотаж из-за появления шашлычной у места трагедии 2 мая в Одессе: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Улицы превратились в реки: опубликованы фото и видео масштабного потопа на западе Украины

понедельник, 29 апреля 2019, 14:41
переглянути новину українською

В Бережанском районе Тернопольской области 28 апреля вследствие длительных осадков произошел масштабный потоп, после которого подтоплено оказалось 34 частных дома.

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в этот день осложнение погоды сопровождалось грозой, порывами ветра и осадками в виде дождя и града.

Так, согласно сообщению спасателей, потоп нанес ущерб в 13 селах района, в отдельных под водой оказались по 10-15 домов. Повреждены приусадебные участки, автомобили, техника селян.

Также некоторые населенные пункты оказались отрезаны от дорог из-за заиления. К восстановлению проезда планируют привлечь сельскохозяйственную технику.

Сотрудник ГСЧС осуществляют расчистку дорог в регионе, чтоб добраться до подтопленных сел. Также на одной из дорог, им удалось эвакуировать из подтопленного автомобиля четверых пассажиров, двое из которых - дети.

В области вследствие ухудшения погоды объявлен желтый уровень опасности.


Как сообщал "Апостроф", в Киеве ранее целую улицу залило кипятком из прорванной трубы.

Новости

29 апреля

15:04
Украинский футболист претендует на почетную награду в Англии
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: