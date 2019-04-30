RU   UA   EN  

вторник, 30 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

30 апреля

09:43
Россияне "мчатся" открывать сезон: в сети показали свежее видео Керченского моста
09:38
На Африку обрушился смертельный циклон "Кеннет": фото, видео и заявление ООН
09:20
На репетиции парада в Москве показали мощное оружие: опубликованы фото и видео
09:12
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Аякс: расписание трансляций
09:10
Тоттенхэм Хотспур - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
08:59
Под Днепром произошла жуткая трагедия с беременной женщиной: фото
08:35
Гимн рабов: в сети бурно обсуждают записанную в России видеоверсию популярной украинской песни
07:59
Опубликованы первые фото и видео, снятые внутри самого секретного самолета США
07:31
Мечта Гитлера сбылась: сети впечатлило фото репетиции парада к 9 мая в России
06:54
В России в серьезную аварию попал автобус с украинцами: опубликованы фото
06:47
Лето все ближе: синоптик дала прогноз на последний день апреля
06:30
Гороскоп на 30 апреля: испытания у Раков и неожиданные предложения у Скорпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Африку обрушился смертельный циклон "Кеннет": фото, видео и заявление ООН

вторник, 30 апреля 2019, 09:38
переглянути новину українською

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал оказать всевозможную помощь на преодоление последствий циклона, от которого тяжелее всего пострадал Мозамбик.

Об этом говорится в его сообщении в Тwitter.

“Я очень расстроен известиями о погибших и разрушения, вызванные циклоном "Кеннет" в Южной Африке. ООН выделила средства для гуманитарного реагирования - но я призываю международное сообщество выделить дополнительные ресурсы, которые сейчас очень нужны", - заявил Гутерреш.

Как отметил представитель генсека Стефан Дюжаррик, в результате тропического циклона пострадали жители Мозамбика, а также Коморских островов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что к концу апреля в Украине ожидается теплая погода, однако уже в мае возможны новые заморозки.

Новости

30 апреля

09:43
Россияне "мчатся" открывать сезон: в сети показали свежее видео Керченского моста
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: