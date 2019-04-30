На Африку обрушился смертельный циклон "Кеннет": фото, видео и заявление ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал оказать всевозможную помощь на преодоление последствий циклона, от которого тяжелее всего пострадал Мозамбик.

Об этом говорится в его сообщении в Тwitter.

“Я очень расстроен известиями о погибших и разрушения, вызванные циклоном "Кеннет" в Южной Африке. ООН выделила средства для гуманитарного реагирования - но я призываю международное сообщество выделить дополнительные ресурсы, которые сейчас очень нужны", - заявил Гутерреш.

Как отметил представитель генсека Стефан Дюжаррик, в результате тропического циклона пострадали жители Мозамбика, а также Коморских островов.

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