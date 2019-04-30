По Мелитополю пронесся смерч: опубликовано видео

Во вторник утром, 30 апреля, в Мелитополе Запорожской области неожиданно пронесся крупный смерч, около 2 метров в диаметре.

Об этом сообщает издание ria-m со ссылкой на свидетельства очевидцев и видеозаписи, выложенные в интернет.

В издании отметили, что никаких предпосылок к смерчу, в виде порывов ветра или осадков, которые часто сопровождаются такого явлениями, не было.

"Я такого не видел еще… Что, (испугался)?.. Он (летит) сюда", - слышны комментарии в видео (содержит ненормативную лексику).

Территориально пылевой вихрь пронесся в течении нескольких минут по проезжей части на улице Ломоносова, а затем скрылся в посадке.

Как сообщал "Апостроф", ранее народными синоптиками был представлен прогноз, что в апреле-мае, в связи с изменениями климата в Украине стоит ожидать аномального тепла и ливней со смерчами.