Под Киевом поймали банду, которая почти год держала мужчину в заложниках: фото и видео

Банда преступников длительное время удерживала силой 47-летнего мужчину в доме под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Такое сообщение поступило от пострадавшего в правоохранительные органы. Он заявил, что с февраля 2018 года по март этого года его насильно удерживали в арендованном доме в Киевской области. Также мужчине угрожали пистолетом, били и отобрали документы на квартиру. По словам заявителя, они хотели заполучить его квартиру, которую он получил в наследство. Также за это время мужчине удавалось несколько раз сбегать, но его находили злоумышленники.

Правоохранителям удалось установить информацию о похищении мужчины. Так, пострадавшего насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

"Во время санкционированного обыска в частном доме, где удерживали заложника, было обнаружено и изъято мобильные телефоны, два пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета и порошкообразным веществом белого цвета, документы, орудия для нанесения телесных повреждений: молотки, специально оснащенные палки, ножи и боевые патроны", - отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Правоохранители доказали причастность семейной пары к совершению преступления. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители Киевской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются мероприятия по установлению всех фигурантов и их причастности к совершению аналогичных преступлений. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", в поселке Требухов правоохранители провели операцию по освобождению предпринимателя, которого ранее похитили в Киеве.