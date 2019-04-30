Подозревают экс-бойца ВСУ: новые фото и детали убийства беременной женщины под Днепром

Появились новые подробности ужасной трагедии под Днепром, где в колодце было обнаружено тело беременной 31-летней женщины.

Как сообщает местная пресса, в убийстве подозревают ее сожителя Констатина, который является бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины.

"В субботу вечером Костя рассказывал, что Юля уехала в Новомосковск и забыла дома телефон. Мы ему поверили. Мало ли что. Возможно, они опять поссорились. Правда, она никогда не уходила без своего 3-летнего сына, не оставляла его самого.

В воскресенье он говорил нам, что очень переживет за Юлю, где она может быть. На Пасху у женщины включился телефон. По его словам, она вернулась домой и забрала мобильный. Кости в этот момент дома не было.

Вчера в 10 утра он завел в дом ребенка и сказал, что возвращается на службу. Нам пришлось вызвать полицию, так как 3-летний мальчик не может находиться один. Костя после этого исчез, на связь не выходил", - прокомментировал ситуацию знакомый погибшей.

Полиция по горячим следам установила, что это было убийство, а не несчастный случай.

В то же время знакомые пары говорят, что вероятный убийца очень часто жаловался на жизнь, но при этом был молчаливым и спокойным.

Сослуживцы Константина рассказывают, что тот подозревал, что супруга употребляет наркотики.

"Костя тоже любил покурить траву, нюхал. Как военный, он справлялся со своими обязанностями. Единственное, когда приходила зарплата "пускался во все тяжкие". Говорят, что он "белочник", - рассказывают сослуживцы.

В отношении мужчины открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что останки убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.