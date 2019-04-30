Под Днепром произошла жуткая трагедия с беременной женщиной: фото

29 апреля в селе Орловщина под Днепром в колодце обнаружили тело мертвой женщины, которая была на 9 месяце беременности.

По данным местной прессы, инцидент произошел около 12:35.

В колодце на улице Мичурина соседка обнаружила тело 32-летней женщины. По словам очевидца событий, она видела сожителя умершей, у которого были царапины на теле.

На место происшествия прибыла "скорая" помощь, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, что каноистка из Португалии Катарина Секейра родила ребенка, несмотря на то, что умерла за три месяца до родов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российская актриса театра сатиры Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования.