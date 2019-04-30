Сотрудница полиции с семьей попала в смертельное ДТП под Ивано-Франковском: фото

В понедельник, 29 апреля, под Ивано-Франковском произошла смертельная авария, в которой погибла сотрудница полиции, а за жизнь ее супруга и 4-летнего ребенка борются врачи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области, публикуя фото с места ЧП.

Как рассказали правоохранители, водитель BMW-X5 врезался в автомобиль RENAULT Kangoo. После аварии виновник бросил автомобиль и скрылся.

В результате ДТП 31-летняя пассажирка автомобиля RENAULT Kangoo, сотрудница полиции, скончалась по дороге в больницу, а водитель и 4-летний ребенок получили серьезные травмы, за их жизнь борются медики.

Утром во вторник, 30 апреля, виновника аварии, 41-летнего автомобилиста задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске случилось возмутительное ДТП на пешеходном переходе.