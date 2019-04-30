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В России в серьезную аварию попал автобус с украинцами: опубликованы фото

вторник, 30 апреля 2019, 06:54
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В ночь на 30 апреля грузовой автомобиль "КамАЗ" и рейсовый автобус Yutong столкнулись на автодороге М-2 "Крым" в Орловской области (Российская Федерация).

В результате инцидента травмы получил 21 человек.

"Предварительно установлено, что на 423-м км автодороги М-2 "Крым" произошло столкновение рейсового автобуса марки Yutong с автомобилем "КамАЗ". В настоящий момент за медицинской помощью обратился 21 человек. У многих ушибы и порезы", - сообщил источник.

Отмечается, что все пострадавшие - граждане Украины. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всеми занимаются медики", - сообщают российские СМИ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Казани (Россия) произошло ЧП на оживленной трассе: пожилая женщина с ребенком в коляске решила перебежать дорогу не по зебре.

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