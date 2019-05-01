Появилось видео жесткого ДТП с пострадавшими в Киеве

В Киеве на улице Телиги автомобиль на высокой скорости вылетел в отбойник, в ходе столкновения получила травмы девушка-пассажир.

Запись аварии была опубликована в YouTube ресурса dtp.kiev.ua.

"Видео момента аварии с пострадавшими в Киеве на Телиги: синий Renault Megan быстро опередил справа нашего читателя, ехавшего 70 кмч, через 20 сек у мостика вылетел в отбойник... Лента прошила заднюю часть авто, где как раз сидела девушка-пассажир. Свидетели поспешили на помощь", - отмечают журналисты.

Пострадавшую вследствие аварии женщину госпитализировали с множественными травмами.

Также авторы поста отметили высокую скорость, с которой двигался водитель на мокрой трассе, что и могло привести к ДТП.

"Субъективно, скорость Renault была под 100 км/ч. В дождь на мокрой дороге на спуске это неоправданный риск...", - добавили в издании.

Как сообщал "Апостроф", ночью на 1 мая в Киеве, пьяный владелец автомобиля BMW на "евробляхах" бросил свое авто, после того как попал в дорожную аварию.