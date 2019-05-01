Пьяный водитель на евробляхах героически "припарковался" в центре Киева: фото

Ночью на 1 мая в Киеве, пьяный владелец автомобиля BMW на "евробляхах" бросил свое авто, после того как попал в дорожную аварию, не справившись с управлением транспортного средства.

Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Instagram.

Авторы поста предположили, что за автомобилем никто не вернется, чтобы не нести ответственность за причиненный ущерб вследствие аварии.

"Новый памятник алкашам на бляхах БМВ, как в героических 2016-17-18 годах: стоял всю ночь, утро и день будет стоять", - отметили в паблике.

Также была представлена подробная информация и об аварии, вследствие которой автомобиль на европейских номерах был брошен своими хозяевами.

"БМВ ехала со стороны БЦ Парус, и на повороте с Мечникова на Первомайского водитель не справился с управлением. Водитель и пассажир с явными признаками алкогольного опьянения решительно бросили авто и скрылись с места ДТП".

Как сообщал "Апостроф", 12 апреля, в Киеве на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля. В комментариях заметили, что, как можно увидеть на фото, один из автомобилей имеет европейские номера, а его водитель работает в службе такси.