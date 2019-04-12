В Киеве такси на "евробляхах" попало в серьезное ДТП: фото

В пятницу, 12 апреля, в Киеве на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, авария произошла на проспекте Маяковского. В ДТП участвовали автомобили Volkswagen и Subaru.

"Похоже, что водитель немецкого авто выехал на полосу встречного транспорта. Детали аварии устанавливаются", – говорится в сообщении.

Также в комментариях заметили, что, как можно увидеть на фото, один из автомобилей имеет европейские регистрационные номера, а его водитель, по видимому, работает в службе такси.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в масштабной аварии у Мариинского парка в Киеве с участием 4 автомобилей, которая произошла в пятницу, 12 апреля, травмы получили трое человек.