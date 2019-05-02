Умер ветеран АТО, попавший в громкий скандал с врачом-сепаратисткой: фото

Скончался ветеран боевых действий на востоке Украины Виталий Драган, которому врач киевского Института рака Анна Губарева отказала в льготном лечении.

Об этом 1 мая на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской ОГА Вадим Никитин.

"Жаль парня, жаль. Вечная память Виталию Драгану. Соболезнования родным и близким", - отметил он.

Скандал с участием Драгана разгорелся в 2018 году. Тогда врач Института рака в Киеве Анна Губарева отказалась лечить ветерана АТО по льготам. После этого ее якобы уволили, но позже она вернулась к работе и заняла должность секретаря комиссии по этике.

В сентябре прошлого года стало известно, что Драгана отправили на бесплатное лечение в Турцию. Сам ветеран заявил, что Губарева извинилась перед ним и он не держит на нее зла.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове разгорелся скандал из-за отказа в работе ветерану АТО.