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Как это делается в Донецке: в сети рассказали, как боевики ДНР воровали деньги Путина

пятница, 03 мая 2019, 09:38
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В сети рассказали, как боевики-наемники РФ крали деньги, которые им выделяли в Москве.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, опубликовав скриншот.

"Выделяет Москва деньги на важные вещи в республиках (гражданский сектор). Выделяют с расчетом на то, что часть освоят в Москве, часть освоят на месте, а оставшегося должно хватить. В ЛНР так и вышло. В ДНР всю сумму просто украли, показали Захару стрелочника, стрелочник поехал на подвал на какое-то время. В Москве почесали репу, снова выделили деньги, снова все то же самое. Все украли, стрелочника закрыли. Тогда в Москве почесали репу и перестроили механизмы получения средств и установили жесткий контроль и персонально ответственных за это дело. Тогда все получилось. С третьего раза", - написали в интернете.

Как сообщал "Апостроф", известный писатель-террорист Захар Прилепин пожаловался в сети на то, что его так называемый батальон уже три месяца не получает зарплату на оккупированном Донбассе.

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