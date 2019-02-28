Письмо из Донецка: пенсионер рассказал о "радостях" жизни в оккупации

Пенсионеры Донецка жалуются на нищету и недовольны режимом боевиков ДНР.

Соответствующее письмо из оккупированного города опубликовал в Facebook российский журналист Павел Каныгин.

"Пришло письмо от донецкого пенсионера - дедушка жалуется на нищету и ругается на сепарский режим. Спустя почти пять лет что-то вдруг перемкнуло. А ведь довольные пенсионеры - опора всякому криминально-воровскому учреждению, что там говорить про ЛДНР", - написал он.

В частности, 80-летний житель Донецка Павел Михаилович пожаловался, что ему не выплачивают пенсию.

"В городе есть Конституция, УК, пишут указы - всё бутафорское потому что на обращение к главе ДНР мне ответили "выплаты пенсии, к сожалению, оснований нет"... Без денег, нет продуктов питания", - сказано в сообщении.

По словам пенсионера, его 78-летней сестре выдают пенсию 2600 рублей, при том, что продукты и коммунальные услуги обходятся слишком дорого.

"Мои советские сбережения в Сбербанке СССР обложили санкциями заморозили, хотя Россия унаследовала всё от СССР. Копил, копил, а все деньги инвестиции захватили богатые. Когда вернут неизвестно. Ни чести, ни совести, ни морали - тоже заморожено. Кто может помочь вернуть деньги - депутаты? Президент? Прошлым горжусь - нынешним нет , лучше не знать срама такого. Кто из чиновников контролирует ДНР? Дайте телефон, я позвоню, или написать из блокадноголодного?" - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР признался, как грабил Донбасс под крики о войне.