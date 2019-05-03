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Связали и ограбили: под Киевом люди в масках напали на дом нардепа

пятница, 03 мая 2019, 10:22
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В Киевской области четверо злоумышленников совершили разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника.

Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на слова спикера Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николая Жуковича.

"4 неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - заявил он.

Однако сумма украденного неизвестна. Полиция ищет злоумышленников и устанавливает все детали преступления.

Но по данным "24 канала", грабители взяли с сейфа 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

Отмечают, что депутат Пинзеник - один из тех, кто просил Конституционный суд отменить статью о незаконном обогащении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестные злоумышленники ограбили помощника внефракционного народного депутата Якова Безбаха.

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