В Днепре оборвался лифт с семейной парой: подробности и фото

4 мая в одном из подъездов многоэтажного дома в Днепре оборвался лифт, в кабине которого находилась супружеская пара.

Как сообщает "Информатор", лифт сорвался с 3-го этажа около 7:00.

"На этот вызов выезжала бригада 19 пожарно-спасательной части. На месте уже работала лифтовая служба, которая сумела открыть двери кабины. Спасателям осталось лишь поставить стремянку, чтобы помочь мужу и жене выбраться из лифта. Никто не пострадал", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Мужчина, который находился в лифте, сообщил, что капитальный ремонт лифта проводился в прошлом году.

"Сели на 3-м этаже. Поехали.. Потом сильный удар пола кабины обо что-то… Зависли.. Кабина качалась немного… Сообщил диспетчеру и в полицию. Кнопка вызова диспетчера не работала. Звонил по телефону. Приехали все службы, достаточно оперативно. И пришел лифтер. Отрыл двери, Я вылез и пошел за стремянкой. Потом по ней поднялась жена…Лифтер сказал, что сработала защита и лифт стал на упор…Трос был цел, судя по всему, но упоры-то сработали", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве на проспекте Победы на крыше лифта на седьмом этаже стройки нового ЖК обнаружили тело мужчины.