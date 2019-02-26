РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

19:11
Украинская полиция поймала серийного грабителя, скрывавшегося почти 20 лет
18:40
КСУ "простил" украинским чиновникам незаконное обогащение
18:37
10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году: неутешительный прогноз
18:33
Тимошенко обсудила с президентом ПА ОБСЕ угрозу фальсификации выборов
18:27
Эксперты ЕБА раскритиковали повышение тарифов УЗ: документ
18:19
В Японии врачи спасли новорожденного весом 268 граммов
18:17
Вратарь "Шахтера" поддержал пленных украинских моряков: опубликованы фото
18:01
Украинские школьники будут изучать Томос и создание ПЦУ: названа дата
17:41
Реал - Барселона: в мадридском клубе оценили шансы на успех в Эль-Классико
17:38
​Украина оказалась в хвосте бензинного рейтинга: инфографика
17:37
В Киеве мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа: подробности трагедии
17:19
Скандал в Минобороны: появилась первая реакция НАБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа: подробности трагедии

вторник, 26 февраля 2019, 17:37

Во вторник, 26 февраля, в Киеве на проспекте Победы на крыше лифта на седьмом этаже стройки нового ЖК обнаружили тело мужчины.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 12:15, передает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина убирал на 30 этаже и упал в шахту лифта. Перед входом стояло только ограждение, дверей не было, так как монтажные работы не были завершены. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

По словам спасателей, информации о личности погибшего у них нет. Единственное, они отметили, что возраст мужчины выше среднего.

На месте работали правоохранители, спасатели КАРС и медики. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло смертельное ЧП с подростком.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: