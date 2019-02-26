В Киеве мужчина упал в шахту лифта с 30 этажа: подробности трагедии

Во вторник, 26 февраля, в Киеве на проспекте Победы на крыше лифта на седьмом этаже стройки нового ЖК обнаружили тело мужчины.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 12:15, передает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина убирал на 30 этаже и упал в шахту лифта. Перед входом стояло только ограждение, дверей не было, так как монтажные работы не были завершены. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

По словам спасателей, информации о личности погибшего у них нет. Единственное, они отметили, что возраст мужчины выше среднего.

На месте работали правоохранители, спасатели КАРС и медики. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло смертельное ЧП с подростком.