Под Хмельницком маршрутчик устроил скандал ветерану АТО с инвалидностью

3 мая в Хмельницкой области водитель маршрутки отказал в проезде ветерану, который потерял на Донбассе ногу и зрение.

Об этом сообщает местное издание "Е".

Инцидент произошел с ветераном АТО и водителем маршрутки "Староконстантинов - Каменец-Подольский". Последний отказал в проезде участнику боевых действий на Донбассе с инвалидностью Александру Дарморосу из Хмельницкого.

"Мы хотели с женой поехать к родителям в Дунаевцы. Решили пойти на автовокзал №5, что в Хмельницком. Сразу приехал автобус и я спросил у водителя есть ли свободные места. Водитель, который понял, что мы льготники и денег ему не заплатим, с криками отказал нам в проезде, закрыл двери и уехал. Сказать, что это обидно - это ничего не сказать. Я отдал за Украину ногу и зрение, почему я должен лишать себя элементарных льгот, которые гарантирует мне закон?", - рассказал бывший солдат.

По словам мужчины, жалобу на водителя писать не видит смысла, ведь подобные случаи случались с ним неоднократно.

"Вопрос перевозки льготных категорий населения нужно поднимать на уровне государства, ведь закон есть, но он почему-то не всегда работает. По моему мнению, деньги, которые выделяются для перевозчиков на перевозку льготников, должны идти самым льготникам. Если мне государство будет платить, я и за проезд буду платить, а не унижаться перед горе-водителями и выпрашивать бесплатный проезд", - сказал Дарморос.

Отмечают, что в управлении Укртрансбезопасности области знают об этом инциденте, однако жалобы от потерпевшего не получали.

"Если человек обратится к нам с соответствующей жалобой, мы будем узнавать информацию по данному факту. Если же жалоба поступит и будут доведены незаконные действия водителя, ему грозит штраф 170 гривен", - рассказал начальник управления Укртрансбезопасности области Виталий Дзюба.

Александр Дарморос - младший лейтенант 8-го полка специального назначения, был тяжело ранен в результате взрыва противопехотной мины во время выполнения задания в Луганской области 25 марта 2016. Александр полностью потерял зрение, левую ногу пришлось ампутировать до колена. Он находился на лечении в США. А потом прошел отбор для участия в 43-м Марафоне морской пехоты США в 2018 году. 30 ноября 2018 президент Петр Порошенко посетил ветерана АТО Александра Дарморос и его семью, проживающих в Хмельницком.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве водитель маршрутки накинулся с ножом и ранил ветерана АТО, который сделал ему замечание относительно нарушения закона.