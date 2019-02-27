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Известный ветеран АТО рассказал про необычный инцидент с водителем маршрутки в Киеве

среда, 27 февраля 2019, 11:45

В Киеве водитель маршрутки отказывался бесплатно везти и оскорблял участников боевых действий, которые оказались сотрудниками полиции и Госслужбы Украины по безопасности на транспорте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из участников инцидента, ветеран АТО и полицейский Олег Болдырев, который известен в соцсетях под псевдонимом Мартин Брест.

По его словам, маршрутчик в переполненном салоне требовал от него и еще одного пассажира продемонстрировать удостоверения, дающие право на льготный проезд. Утверждения о том, что документы покажут на выходе он игнорировал, отказываясь при этом ехать.

"Сзади сигналят, людей качает в салоне, пожилой дядька с палкой с переднего сиденья ворчит "Да едь ты вже, покажут они тебе свои ксивы!". Маршрутчик непреклонен. Я проталкиваюсь вперед, вытаскиваю УБДшку и раскрываю", - рассказал Брест.

Второй пассажир также предъявил аналогичный документ, однако водитель начал требовать сообщить ему срок действия удостоверений. Узнав о том, что они бессрочные, продолжил высказывать свое недовольство.

"Как вы за*бали... - говорит маршрутчик в пространство, - Как же вы за*бали... пенсионеров вози, этих вози, нихто них*я не компенсирует, всем должен.

- Считай это вкладом в нашу войну. Та поехали вже, по дороге поплачем.

- Проверить бы эти все ксивы ваши... Половина ж не воевала...

- Ты проверять будешь?

- А если и я? - маршрутчик оборачивается, и я наконец-то вижу его лицо. Красные прожилки, прозрачные блестящие глаза", - продолжил ветеран АТО.

Брест предположил, что маршрутчик находился в состоянии алкогольного опьянения и предложил тому вызвать полицию. В результате оказалось, что второй пассажир с удостоверением участника боевых действий оказался сотрудником Госслужбы по безопасности на транспорте.

"- Полицию вызываем? - маршрутка гомонит все громче, а дядька с палкой топает ногой, и мне приходится перекрикивать.

- Вызывай. И трансбезпеку тоже, сразу! - взрывается водитель. Я улыбаюсь.

- Полиция. Доброго ранку.

- Ого - наконец-то произносит первые слова мужик-УБДшник позади меня. Шуршит курткой, снова просовывает руку, уже с другой обложкой, - У тебя сегодня прям джекпот на маршруте. Укртрансбезпека", - добавил ветеран АТО.

Как сообщал "Апостроф", ранее водитель маршрутки в Николаеве попал в скандал с украинским военным.

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