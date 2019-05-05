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Под Одессой произошло смертельное ДТП с переворотом: фото с места трагедии

воскресенье, 05 мая 2019, 21:05
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В воскресенье, 5 мая, под Одессой произошла смертельная авария, в результате которой погибли трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

Как сообщают правоохранители, на трассе Одесса-Киев столкнулись Volkswagen и BMW.

По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека - водитель и один из пассажиров Volkswagen, а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.

Причиной аварии стало то, что водитель Volkswagen не уступил дорогу BMW.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой маршрутка попала в смертельное ДТП, в котором погиб один человек.

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