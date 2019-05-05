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Украинский альпинист погиб на самой высокой вершине России

воскресенье, 05 мая 2019, 15:47
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В воскресенье, 5 мая, во время восхождения на гору Эльбрус умер альпинист с Украины.

Об этом сообщают УНН, со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Инцидент произошел на горе Эльбрус в России на высоте 3500 метров. В 11:28 на линию спасателей поступило сообщение, что при подъеме стало плохо мужчине и он потерял сознание.

"По предварительным данным альпинист из Украина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Установлено, что украинец 1985 года рождения. Для его эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО, СКРПСО МЧС России в количестве 14 человек и 2 единицы техники.

Обновлено. Позже спасатели сообщили, что тело погибшего украинца спустили с горы.

Как сообщал"Апостроф", во Франции при восхождении на высочайшую гору Альп погиб украинский альпинист. Он сам подал спасателям сигнал о помощи во время бури в горах. Однако они не смогли приступить к спасательной операции из-за непогоды.

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