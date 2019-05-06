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​Наемник Путина выставил на продажу медали за Донбасс и Крым: фото и реакция сети

понедельник, 06 мая 2019, 00:23
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Российский наемник Владислав Горожанский, который участвовал в оккупации Крыма и Донбасса, выставил свои медали на продажу в интернете.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Хроники "гражданской" войны или как бывший псковский десантник 104-го ДШП рф продает свои медали: "Суворова на командировки в ЛНР, боевые действия в районе Новосветловкы Луганской области". Цена Суворова и "Возвращение Крыма" - 38000 рупий", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии.

"На бухло не хватает???", "Полное Дно... Кстати даже в военнослужащему так и указано)))", "б/у. Класс, даже не буду предполагать как их ему приняли, что Херо освободиться от них решил", "Аааааа, я все поняла! Это виной название города, где родился этот "херой". Город под названием Дно", "Жо*у свою еще на продажу не выставил?!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе в ходе допроса избили до смерти своего информатора, работающего в Службе безопасности Украины, об этом в своем видео рассказал экс-наемник ДНР Александр Агафонов, сбежавший в Россию.

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