Наемник из России рассказал, как в ДНР убили информатора из СБУ

Боевики на Донбассе в ходе допроса избили до смерти своего информатора, работающего в Службе безопасности Украины, об этом в своем видео рассказал экс-наемник ДНР Александр Агафонов, сбежавший в Россию.

Фрагмент видео выложил у себя в Twitter-аккаунте блогер NecroMancer.

"Поучительная история о том, как члены МГБТ1 убили СБУ-шника Новикова, который неоднократно снабжал информацией членов "спецслужб" Т1. И доснабжался", - отметил блогер.

Автор видео со ссылкой на свидетельства очевидцев рассказал, что сотрудник украинских спецслужб, который якобы умер в Макеевке от остановки сердца, на самом деле был убит. Его задержали боевики при въезде на оккупированную территорию, доставили в отделение "МГБ" для допросов, где вследствие пыток электричеством и побоев он погиб.

Согласно информации автора, СБУ-шник был ликвидирован, поскольку обладал некими сведениями относительно деятельности т.н. "заместителя министра госбезопасности ДНР" Георгия Сепашвили.

Отметим, что сам Агафонов является наемником из России. На Донбассе известен под позывным "Лис". На оккупированной части Донбасса его разыскивают за кражу средств из благотворительного фонда. В 2015 году "Лис" инсценировал свою смерть и сбежал в Россию.

Как сообщал "Апостроф", ранее Necro Mancer выложил пост, где представлена схема как боевики-наемники РФ крали деньги, которые им выделяли в Москве.