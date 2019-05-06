​Стало известно о смене командующего ООС на Донбассе: названо имя

6 мая будет назначен новый командующий Операцией Объединенных сил (ООС), им станет генерал Александр Сырский.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Сегодня с участием Верховного Главнокомандующего в штабе ООС пройдёт важное назначение - новым командующим ООС будет назначен генерал Александр Сырский. Сергей Наев командовал войсками достойно, оставил в целом хорошее впечатление у личного состава. Замена командующих - плановая, ротационная", - написал журналист.

По его словам в этот день (6 мая) также будет присвоено значительное число досрочных генеральских званий группе офицеров и генералов.

"2 мая указом президента руководству Госпогранслужбы было присвоено шесть досрочных генеральских званий. Ожидается, что в ВСУ будет произведён ещё более масштабный звездопад", - подытожил Бутусов.

Как сообщал "Апостроф", 4 мая президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.