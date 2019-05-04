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Порошенко подписал указ о назначении важного чиновника

суббота, 04 мая 2019, 22:45
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Указ главы государства 4 мая обнародован на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – гласит текст документа.

Отметим, что прежде Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава Национального совета по телерадиовещанию Юрий Артеменко подал в отставку.

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