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​Украинская армия получит модернизированные истребители МиГ-29: что известно

вторник, 07 мая 2019, 06:28
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На базе Львовского Государственного авиационно-ремонтного завода начиная с 2020-го года будут модернизировать самолеты марки МиГ с участием иностранных партнеров.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания на предприятии.

Сейчас переговоры об участии иностранных компаний происходят на финальном этапе и определяются приоритеты по проведению модернизации.

Крайняя модернизация самолета МиГ-29, которая была разработана на Львовском авиационно-ремонтном заводе - МУ2, была проведена с помощью предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. В результате этой модернизации были усовершенствованы возможности самолета по нанесению высокоточных ударов по наземным целям.

На МиГ-29МУ2 возможна установка ракетно-бомбовый вооружение с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР.

На самолете МиГ-29МУ2 установлены системы VOR, ILS, DME - бортовая аппаратура, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.

Среди нового оборудования было установлено:

  • новый модульный многоканальный компьютер (MMRC)
  • Mil-Bus 1553B
  • модернизированная западная авионика
  • заменены системы связи (новые радиостанции)
  • навигационная система (интегрированная LINS / GPS)
  • система идентификации (транспондер)
  • заменены аналоговые индикаторы на дисплее
  • станция предупреждения об облучении
  • новая система HOTAS (руки на дроссели и палки)
  • новый АЦП (Компьютер с воздушными данными)

Также встречи Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова с директором по вопросам обороны и космической безопасности компании "Boeing" Стэнли Прусински обсуждались проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных Сил Украины. Поэтому не исключено участие в модернизации именно этой компании.

Как сообщал "Апостроф", украинская армия получила отремонтированную партию танков "Булат", которые уже успешно прошли приемо-сдаточные испытания с участием представителей Минобороны.

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