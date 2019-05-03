Украинская армия получила партию танков "Булат": подробности

Украинская армия получила отремонтированную партию танков "Булат", которые уже успешно прошли приемо-сдаточные испытания с участием представителей Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Отмечается, что специалисты завода отремонтировали двигатели и корпуса боевых машин, а также другие комплектующие.

Танк "Булат" является модернизацией основного боевого танка Т-64. Обновленный "Булат" получил новую защиту, систему управления огнем, ракетный комплекс "Комбат" и новый двигатель. Специалисты считают, что благодаря этим решениям удалось достичь комплексное повышение характеристик танка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинским волонтерам удалось обнаружить фотографии секретной российской системы орбитального подавления "Тирада-2", которая не так давно была замечена на Донбассе.