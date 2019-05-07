В Одессе облили фекалиями известную активистку: фото и заявление пострадавшей

Во вторник, 7 мая, в Одессе облили фекалиями местную журналистку и активистку организации "Зеленый лист" Светлану Подпалую.

Об этом сообщает издание "Думская", ссылаясь на слова руководителя организации Владислава Балинского.

Инцидент произошел в районе Летнего театра.

"В Приморский отдел полиции поступила информация о том, что в районе Летнего театра активистку Светлану Подпалую неизвестный облил фекалиями. По данному факту начато досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 296 УК Украины", - прокомментировал инцидент советник начальника ГУНП Руслан Форостяк.

Сама же Попалая на странице в Facebook написала, что прибыла на место, чтобы присутствовать при осмотре специалистом КП "Зелентрест" пересаженных накануне рабочими деревьев.

"Я была одна. На месте присутствовал Степан Филимон, Сергей Тригуб, большое количество дежурных титушек, продолжались незаконные работы. Ко мне подошел прораб Николай Пастер и завел разговор. Буквально через минуту подбежал парень с полным ведром помоев и облил меня с ног до головы. Титушки смеялись и снимали меня на видео", - написала активистка.

Также об инциденте написал и общественный активист Игорь Кравец. Он отметил, что недавно на том же месте облили фекалиями народного депутата Мустафу Найема, который приехал на помощь одесским активистам.

Кроме этого, он напомнил слова мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Труханов выступил с очередным хейт-спитч на фестивале эко-активистов, где их унизил в том числе, а они молчали", - уточнил Кравец.

В этом высказывании его поддержал и эко-активист Владислав Балинский.

"Слова Труханова на экофесте по дескредитации ОО "Зеленый лист" достигли своего адресата. Вот, конкретный пример слаженной работы пропагандистской машины и мэр обвиняемый в коррупции уже опустился до открытого противостояния с жителями Одессы", - написал в Facebook активист.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля народного депутата Мустафу Найема который, приехал в Одессу поддержать активистов, приближенных к застройщику Аднану Кивану, выступающих против городского проекта реконструкции Летнего театра в Горсаду, облили нечистотами.