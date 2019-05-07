RU   UA   EN  

вторник, 7 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

7 мая

22:09
​Появились подробности захвата заложников во Франции
21:51
​В сети показали фото руин счастья в Крыму
21:22
Названа дата старта работы Высшего антикоррупционного суда
21:09
​Суд принял решение по известному добровольцу, устроившему стрельбу в Киеве
21:08
Порошенко неожиданно сменил командующего Нацгвардии: подробности
20:44
​Катастрофа в Шереметьево: опубликованы переговоры пилота и диспечтера
20:40
Ливерпуль - Барселона: стартовые составы
20:27
Пропагандисты Путина нашли украинский след в скандале вокруг авиакатастрофы в Москве
20:13
Украинская теннисистка сотворила громкую сенсацию на престижном турнире
20:03
Волкер пообещал Кличко поддержку США реформ в Украине: подробности встречи
20:01
​Опубликованы фото пентхауса Зеленского в Крыму
19:44
​Украинского топ-чиновника вызвали на допрос по делу о выборах в США
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В сети показали фото руин счастья в Крыму

вторник, 07 мая 2019, 21:51
переглянути новину українською

В сети появились печальные фото с села Поповка, где до 2014 года проводился известный фестиваль электронной музыки КаZантип.

Соответствующие снимки публикует RoksolanaToday&Крым.

"Поповка Руины республики счастья", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в августе 2018 года в сети опубликовали фото с места проведения известного музыкального фестиваля электронной музыки КаZантип в Крыму.

Напомним, фестиваль КаZантип проводился в селе Поповка ежегодно с 2000 года. После оккупации Крыма Россией организаторы мероприятия заявили о перемещении проекта. Оккупационные власти полуострова запрещают проводить фестиваль в Поповке.

В прошлом году в сети появилось видео из Поповки. Для сравнения в ролике были показаны яркие кадры фестиваля, который проводили до аннексии РФ Крыма в 2014 году.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали шокирующее фото пляжа популярного фестиваля КаZантип.

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: