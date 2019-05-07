​В сети показали фото руин счастья в Крыму

В сети появились печальные фото с села Поповка, где до 2014 года проводился известный фестиваль электронной музыки КаZантип.

Соответствующие снимки публикует RoksolanaToday&Крым.

"Поповка Руины республики счастья", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в августе 2018 года в сети опубликовали фото с места проведения известного музыкального фестиваля электронной музыки КаZантип в Крыму.

Напомним, фестиваль КаZантип проводился в селе Поповка ежегодно с 2000 года. После оккупации Крыма Россией организаторы мероприятия заявили о перемещении проекта. Оккупационные власти полуострова запрещают проводить фестиваль в Поповке.

В прошлом году в сети появилось видео из Поповки. Для сравнения в ролике были показаны яркие кадры фестиваля, который проводили до аннексии РФ Крыма в 2014 году.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали шокирующее фото пляжа популярного фестиваля КаZантип.