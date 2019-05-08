На Волыни прогремел взрыв у дома депутата: фото и реакция полиции

В среду, 8 мая, в городе Камень-Каширский во двор депутата Волынского областного совета Анатолия Буска неизвестный бросил предмет, который взорвался.

Об этом сообщает глава Волынской ОГА Александр Савченко на своей странице в Facebook.

В результате взрыва был поврежден фасад дома, окно и металлический забор. К счастью, вследствие инцидента никто не пострадал.

"Земляки знают депутата, как отзывчивого и порядочного человека. Мне трудно представить, что происшествие может быть связано с личными мотивами. Учитывая это, считаю, что инцидент является или попыткой запугать или попыткой расшатать ситуацию в регионе в то время, когда власть в стране переходит от действующего президента к новоизбранному", - написал Савченко.

Также глава ОГА призвал силовиков усилить оперативно-розыскные мероприятия для расследования этого события и превенции подобных проявлений в будущем.

"Волынян призываю быть бдительными, не поддаваться на провокации, и в случае получения информации, которая может помочь следствию безотлагательно сообщать об этом в правоохранительные органы", - написал он.

В правоохранительных органах отреагировали на происшествие. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства правонарушения и мотивы его совершения.

Также отмечают, что инцидент во дворе дома 47-летнего депутата произошел 8 мая ночью, около 02:00. По предварительным данным, там взорвалась граната РГД-5.

Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические обломки, рычаг запала, вероятно, от гранаты и другие вещественные доказательства.

Предварительно, следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве совершенное с применением оружия или другого предмета. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске неизвестные ночью бросили гранату во двор местного бизнесмена.