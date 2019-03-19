В Киеве прогремел взрыв у входа в многоэтажку: фото, видео и данные от полиции

Во вторник, 19 марта, в киевской многоэтажке прогремел взрыв.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 17:43 на Воскресенке в многоэтажном жилом доме по адресу улица Сулеймана Стальского, 30. По предварительной информации, неизвестный подкинул взрывоопасное вещество под двери подъезда.

В результате происшествия двери парадного вынесло, а также пострадали окна квартир на 3 и 5 этаже. По словам жильцов, взрыв был очень мощный. Жители дома предполагают, что под дверью разорвалась граната. Однако спасатели сообщили, что это больше похоже на взрыв другого вещества - предположительно, взрывпакета.

"Стоит отметить, что двери подъезда вынесло наружу: это может свидетельствовать о том, что неизвестной устройство сдетонировало уже внутри парадного. Всех жильцов эвакуировали, поскольку существовал риск утечки и взрыва газа", - говорится в сообщении.

Вследствие инцидента никто не пострадал. Медики, которые прибыли по вызову, подтвердили эту информацию и спустя несколько минут покинули место происшествия.

Однако по данным полиции, баротравму (повреждение тканей из-за изменения давления в теле - ред.) получил мужчина, который находился рядом во время взрыва.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают человека, который причастен к взрыву", - заявили в правоохранительных органах.

Как сообщал "Апостроф", в российском Красноярске в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия в трех квартирах.

Напомним, 16 февраля в Славянске (Донецкая область) прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадал пожилой мужчина.